Тренировка воздушной части парада Победы пройдёт 4 мая

https://static.news.ru/photo/90b73b48-8d74-11ea-b2c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 4 мая лётчики отработают воздушную часть парада Победы 2020 года. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

В соответствии с представлением от Минобороны РФ для проведения тренировок воздушной части парада Победы в городе Москва оперативными органами ЕС ОрВД (Единая система организации воздушного движения РФ. — NEWS.ru) установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года (резервные дни — 5 и 6 мая), — отмечается в сообщении.

В Росавиации добавили, что проведение воздушной части парада запланировано в 32 городах РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в полном объёме состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной.

Как писал NEWS.ru, пилотажные группы ВКС России проведут 9 мая авиашоу в подмосковной Кубинке. Шоу будет транслироваться центральными каналами российского телевидения.