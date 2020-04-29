Россиянам устроят 9 мая телетрансляцию авиашоу пилотажных групп в Кубинке

https://static.news.ru/photo/f4a24396-8aef-11ea-ab99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пилотажные группы ВКС России проведут 9 мая авиашоу в подмосковной Кубинке. Шоу будет транслироваться центральными каналами российского телевидения.

Как сообщил ТАСС замкомандующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко, россияне увидят всё в прямом эфире.

Это захватывающее зрелище будет, четыре пилотажные группы наших российских Воздушно-космических сил будут в нем участвовать, — цитирует его агентство.

Генерал добавил, что все запланированные округом праздничные мероприятия обязательно состоятся, однако некоторые будут перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

NEWS.ru писал, что праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

9 мая в стране пройдёт авиационный парад. В парадном строю пролетят истребители Су-35 и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, дальние перехватчики Су-34, военно-транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26, противолодочные Ил-38 и Ту-142М, корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К, перехватчик МиГ-31БМ, а также военные вертолёты.