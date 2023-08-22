Тренер рассказала, как найти мотивацию для занятий спортом Тренер Волынкина: поставленная цель поможет найти мотивацию для занятий спортом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Составление графика тренировок, совместные упражнения с партнером или тренером, музыкальный плейлист не мотивируют человека заниматься спортом, рассказала NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, прежде чем заняться спортом, нужно поставить цель, в этом случае может помочь ассоциативный ряд, например, с осьминогом.

Восемь ног осьминога — восемь побед человека над собой, а дальше он выбирает, что для него основное или важно все в совокупности. Здоровье, самореализация, уверенность в себе, хорошее настроение, заряд энергии на весь день, красивая фигура, возможность общения, экономия времени — все это человек может сделать, занимаясь спортом. Поэтому осьминог может работать как символ, — посоветовала Волынкина.

Ранее тренер сообщила, что боковая планка, скручивания и упражнение «вакуум» помогут сделать талию тоньше. По ее словам, при выполнении боковой планки от 20 до 30 секунд на одной стороне можно усилить действие, поднимая таз вверх и возвращая его в исходное положение. При выполнении упражнения «вакуум» втягивается живот и удерживается дыхание на 30 секунд. Волынкина подчеркнула, что в уменьшении талии также поможет кручение обруча.