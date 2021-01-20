Транспортный налог на экоавтомобили в России предложили отменить

https://static.news.ru/photo/1132a4d8-5bab-11eb-9ab0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Владельцев экологически чистого транспорта в России могут освободить от налога, либо снизить его. По мнению чиновников Минэкономразвития, это отличный способ улучшить экологическую ситуацию в стране. Мера призвана снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу.

Идея не нова, её уже протестировали в ряде регионов. Так как инициатива оказалась успешной, её предлагают вынести на федеральный уровень. Об этом «Известиям» рассказал представитель ведомства.

На данный момент размер транспортного налога в России плавающий. Всё зависит от того, насколько мощный у автомобиля двигатель, а также какая ставка действует в каждом отдельном субъекте РФ.

В столице машина мощностью до 100 лошадиных сил заберёт из кармана владельца 1,2 тыс. рублей (12 рублей за 1 л. с.). В авто до 125 лошадиных сил ставка 25 рублей, до 150 лошадиных сил — 35 рублей. Дороже всего обойдутся моторы более 250 л. с. — по 150 рублей за одну лошадиную силу (то есть около 37,5 тыс. рублей в год).

Россиянам, которые будут готовы перейти на машины с объёмом двигателя до одного литра, Минэкономразвития также предложит льготу по налогам.

Ведомство прорабатывает и другие способы улучшения экологии: например, будут предложены меры стимулирования производителей экоавтомобилей. Но их точный перечень пока неизвестен.

Как писал NEWS.ru ранее, Минпромторг РФ планирует обновить перечень легковых машин, облагаемых так называемым налогом на роскошь, в срок до 1 марта 2021 года.