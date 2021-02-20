Толстой объяснил, из-за чего Навальный не является политиком

https://static.news.ru/photo/f7023b5c-7372-11eb-be12-96000091f725_660.jpg Пётр Толстой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский оппозиционер Алексей Навальный не может участвовать в политической жизни страны из-за судимости, поэтому нельзя называть его политиком. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Политик — это тот, кто готов участвовать в политической системе, то есть в выборах. Навальный в выборах не участвует, — цитирует Толстого РИА Новости.

При этом парламентарий объяснил, почему Навальный не может участвовать в выборах. Судимость по делу «Кировлеса», пояснил Толстой, мешает Навальному теперь стать политиком.

У нас по закону не может судимый человек избираться в депутаты: ни в муниципальные, ни в городские, ни в Государственную думу. Соответственно, получается так, что жизнь его чуть-чуть отодвинула от возможности представить свою кандидатуру, основать свою партию и так далее, — добавил Толстой.

При этом он назвал Навального «безусловно талантливым и энергичным человеком», который занимается системной борьбой с коррупцией, как ему это представляется. По мнению Толстого, некоторые из расследований ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) о коррупции имеют под собой основания.

8 февраля 2017 года Навальный был приговорён Ленинским районным судом Кирова к пяти годам заключения условно и 1,5 года испытательного срока по делу «Кировлеса». 2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока для Навального по делу «Ив Роше» на реальный, в связи с чем оппозиционера приговорили к 3,5 года колонии, из которых будет вычтен срок, который Навальный провёл под домашним арестом. Сейчас над оппозиционером продолжается суд по делу о клевете на ветерана.

Как писал NEWS.ru, обвинение попросило суд приговорить Навального к штрафу в размере 950 тысяч рублей, а также к 3,5 года колонии с учётом имеющихся у него судимостей в рамках слушаний по делу о клевете.