Прокурор просит штраф в 950 тысяч рублей для Навального по делу о клевете

https://static.news.ru/photo/ead2b3c4-7030-11eb-90f4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвинение попросило суд приговорить оппозиционера Алексея Навального к штрафу в размере 950 тысяч рублей, а также 3,5 годам колонии с учётом имеющихся у него судимостей в рамках слушаний по делу о клевете.

Прошу суд признать Навального виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 950 тысяч рублей, — заявила помощник прокурора Екатерина Фролова.

Она отметила, что подсудимый рассчитывал, что 95-летний ветеран, которого оклеветал Навальный, не сможет дать отпор и защитить свою честь.

Но простить это оскорбление нам не позволяет наша совесть, — подчеркнула она.

Фролова добавила, что все доводы, предоставленные подсудимым и его защитой, голословны и не обоснованы, а сам Навальный не только не раскаялся в содеянном, но и продолжил бросаться оскорблениями в ходе судебного процесса.

За шесть месяцев Навальный не извинился. Продолжил оскорблять Артёменко и пытался доказать, что предателями он называл всех участников ролика. Однако клевета и оскорбления не становятся меньше, если касаются не одного, а сразу нескольких человек. Каждый из них мог подать заявление о клевете. Умысел заключается в сознательной дискредитации участника войны, — указала представитель обвинения.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока для Навального по делу «Ив Роше» на реальный, в связи с чем оппозиционера приговорили к 3,5 годам колонии, из которых будет вычтен срок, который Навальный провёл под домашнем арестом. В рамках текущих слушаний Навального обвиняют в клевете, данная статья УК РФ не подразумевает тюремного срока в качестве наказания для подсудимого.

Ранее NEWS.ru писал, что прокурор попросила суд признать Навального виновным в деле о клевете в отношении ветерана Игната Артёменко.