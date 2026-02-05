Только фарш, картошка и сыр нужны для обалденного полноценного ужина: запеченный рулет с овощами

Для приготовления обалденного полноценно ужина нужны только фарш, картошка и сыр. И этот рецепт тому доказательство. Готовим запеченный рулет с овощами на гарнир.

Фарш при запекании превращается в сочную «колбаску», внутри которой тает тягучий сыр. Картофельные кубики, томящиеся рядом в ароматном масле и соках от рулета, пропекаются до золотистой корочки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 200 г твердого сыра, 6 средних картофелин, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок. Сыр нарежьте на кубики. Фарш посолите, поперчите, добавьте специи по вкусу и хорошо вымешайте. На лист пергамента (размером чуть больше противня) выложите фарш и распределите его в прямоугольный пласт толщиной около 1,5 см. По центру пласта, вдоль, выложите сыр. С помощью пергамента сверните фарш в плотный рулет. Края пергамента защипните, как конфету. Переложите рулет в пергаменте на противень, швом вниз. Картофель очистите, нарежьте средними кубиками. Разложите картофель вокруг рулета на противне. Сбрызните картофель маслом, посолите. Разогрейте духовку до 200°C. Запекайте 30-35 минут. Затем аккуратно разверните верх пергамента с рулета, открыв его, и запекайте еще 10 минут. Дайте рулету немного остыть перед нарезкой.

