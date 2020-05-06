Титов предложил смягчить условия возобновления работы заведений общепита

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает внести изменения в рекомендации Роспотребнадзора, касающиеся возобновления работы кафе и ресторанов. Свои идеи он изложил в письме на имя главы ведомства Анны Поповой.
Инициативы Титова касаются работы заведений общепита в режиме стабилизации и в штатном режиме. Первый разрешает работу заведений с числом посадочных мест не более 20, за каждым из которых должно сидеть не более двух человек. По словам омбудсмена, проведение семейных праздников или корпоративов при таких условиях невозможно. В связи с этим он предлагает установить дистанцию между столами не менее одного метра и разрешить заведениям использовать для размещения гостей летние веранды.
Что касается штатного режима, то Титов выступает за исключение требования к официантам о ношении масок и перчаток. Омбудсмен пояснил, что данный пункт «регламентирует требования к отрасли уже на финальном этапе восстановления»,
Ранее NEWS.ru писал, что вирусолог рассказал, как не заразиться коронавирусом при заказе еды на дом из ресторанов. Он порекомендовал не заказывать холодные закуски, а все остальные блюда подвергать повторной термической обработке.
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