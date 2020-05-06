Титов предложил смягчить условия возобновления работы заведений общепита

https://static.news.ru/photo/e2a9d706-8fab-11ea-8c1b-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает внести изменения в рекомендации Роспотребнадзора, касающиеся возобновления работы кафе и ресторанов. Свои идеи он изложил в письме на имя главы ведомства Анны Поповой.

Инициативы Титова касаются работы заведений общепита в режиме стабилизации и в штатном режиме. Первый разрешает работу заведений с числом посадочных мест не более 20, за каждым из которых должно сидеть не более двух человек. По словам омбудсмена, проведение семейных праздников или корпоративов при таких условиях невозможно. В связи с этим он предлагает установить дистанцию между столами не менее одного метра и разрешить заведениям использовать для размещения гостей летние веранды.

Что касается штатного режима, то Титов выступает за исключение требования к официантам о ношении масок и перчаток. Омбудсмен пояснил, что данный пункт «регламентирует требования к отрасли уже на финальном этапе восстановления», сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что вирусолог рассказал, как не заразиться коронавирусом при заказе еды на дом из ресторанов. Он порекомендовал не заказывать холодные закуски, а все остальные блюда подвергать повторной термической обработке.