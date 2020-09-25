Титов объяснил своё нахождение в отеле Томска в день отравления Навального

https://static.news.ru/photo/ca70109a-ff3d-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Kremlin.ru

В Партии роста прокомментировали информацию о том, что его видели в томском отеле в день отравления оппозиционера Алексея Навального. Ранее об этом сообщила глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих, назвав это «самым странным обстоятельством».

Действительно, утром 20 августа Борис Титов прилетел в Томск, чтобы поддержать кандидата от Партии роста на выборах в гордуму Елену Ульянову, — пояснила РБК пресс-секретарь организации Анастасия Киченко.

По её словам, партийцы заселились в отель около 9 утра, Навального на тот момент в гостинице уже не было, однако в Сети уже появилась информация о его отравлении. В 9:30 Титов уехал на встречу с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.

Сам Титов, комментируя данную информацию, подчеркнул, что о случившемся с Навальным он узнал ещё в аэропорту. По его словам, лишь по прибытии в отель он понял, что это та самая гостиница.

Пока переодевались, собирались командой, обзванивали штабы, еще томские друзья подъезжали, конечно, какое-то время провели в лобби и на улице, — сказал он изданию.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charite, писал NEWS.ru.