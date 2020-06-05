«Типичный портрет нацика»: Соловьёв объяснил сканадальный пост Навального

https://static.news.ru/photo/0247dafe-a70d-11ea-a30f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал выходку Алексея Навального, оскорбившего ветерана Великой Отечественной войны. Он пояснил, что реакция оппозиционера была вполне предсказуемой и ждать от «нацистской мрази» чего-то иного было бы ошибочным.

Нацистская мразь ведёт себя так, как должна себя вести нацистская мразь. Вся реакция, что у него, что у его проворовавшегося клоуна Албурова, — абсолютно прогнозируема и очевидна. Странно от них ждать человеческой реакции. Они на неё не способны, — цитирует его «Политика сегодня».

Журналист подчеркнул, что высказывания Навального объясняются его скудным словарным запасом. По мнению Соловьёва, основатель ФБК, по всей видимости, не читал в детстве книг. В этой ситуации он повёл себя как крайне «необразованный человек».

Посмотрите, у него убогая речь. Глуп, линеен, необразован. Типичный портрет нацика, — заключил телеведущий.

На днях в Сети появился ролик, снятый в поддержку поправок в Конституцию РФ. Участие в нём приняли медийные личности, спортсмены и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Однако ролик понравился не всем, особенно он возмутил создателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Он осудил всех участников этого проекта, назвав их позором страны, предателями и людьми без совести, писал NEWS.ru.