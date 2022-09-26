The Bell: пограничники получили списки подлежащих мобилизации

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На погранпереходы в аэропорты, в том числе в Москве, поступили списки подлежащих мобилизации, рассказали четыре источника The Bell в авиаотрасли. По ним уже проверяют выезжающих мужчин призывного возраста, некоторым отказывают во въезде.

Информация о запрете на выезд конкретного гражданина поступает в общую информационную систему погранконтроля «МИР» <...> База обновляется чаще, чем раз в два часа, запреты от военкоматов поступают порциями и в разных регионах с разной скоростью, — сказано в сообщении.

Источник в одном из московских аэропортов сказал, что за прошедшие сутки не прошли границу 20 мужчин призывного возраста. При этом речь идет не о всех военнообязанных, а о людях, на которых уже выписаны повестки или мобилизационные предписания. Отмечается, что ограничения на выезд касаются не только пассажиров, но и членов экипажей, в том числе пилотов и бортпроводников.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за пределы России россиянам, которые находятся в призывном возрасте. По его словам, покидать пределы РФ можно разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы. В ответ на это сенатор Андрей Клишас заявил, что вместо нагнетания ситуации нужно уделить внимание нарушениям, допущенным в ходе частичной мобилизации в России. Кроме того, депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия») также заявил, что выступает «категорически против любых ограничений на передвижение для наших граждан».