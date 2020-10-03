Тесака похоронили в белом гробу на Кунцевском кладбище Москвы

https://static.news.ru/photo/65d52ad4-0579-11eb-853f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В Москве прошли похороны националиста Максима Марцинкевича, более известного как Тесак. Его похоронили в белом гробу.

На церемонию прощания пришли его друзья и соратники. Похороны прошли без провокаций. К гробу подпускали по три человека, простившись, люди покидали кладбище.

Как сообщает телеканал «360», во время прощания родственники Марцинкевича сидели в палатке, которая была установлена рядом с гробом. На похороны приехал бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, который был осуждён за организацию военного мятежа.

36-летнего Марцинкевича нашли мёртвым в камере челябинского СИЗО. Согласно официальной версии, националист совершил суицид.

Родные умершего не верят в его самоубийство. Они считают, что у Марцинкевича не было никаких поводов сводить счёты с жизнью, к тому же в 2021 году он должен был выйти на свободу. В Следственном комитете заявляли, что Марцинкевич незадолго до смерти признался в совершении ряда убийств, что могло подтолкнуть его к суициду.

NEWS.ru писал, что родственникам Теска не выдали тело для проведения независимой экспертизы. Юрист Алексей Михальчик рассказал, что неизвестные лица провели трепанацию черепа Марцинкевича. Согласие родственников на это не было получено.