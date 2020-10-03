Тесака похоронили в белом гробу на Кунцевском кладбище Москвы

В Москве прошли похороны националиста Максима Марцинкевича, более известного как Тесак. Его похоронили в белом гробу.
На церемонию прощания пришли его друзья и соратники. Похороны прошли без провокаций. К гробу подпускали по три человека, простившись, люди покидали кладбище.
Как
36-летнего Марцинкевича нашли мёртвым в камере челябинского СИЗО. Согласно официальной версии, националист совершил суицид.
Родные умершего не верят в его самоубийство. Они считают, что у Марцинкевича не было никаких поводов сводить счёты с жизнью, к тому же в 2021 году он должен был выйти на свободу. В Следственном комитете заявляли, что Марцинкевич незадолго до смерти признался в совершении ряда убийств, что могло подтолкнуть его к суициду.
NEWS.ru писал, что родственникам Теска не выдали тело для проведения независимой экспертизы. Юрист Алексей Михальчик рассказал, что неизвестные лица провели трепанацию черепа Марцинкевича. Согласие родственников на это не было получено.
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