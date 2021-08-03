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На Северном Кавказе террористка-смертница сдалась полиции

16:43, 03 августа 2021
На Северном Кавказе террористка-смертница сдалась полиции
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В отдел полиции на Ставрополье пришла террористка-смертница. Она заявила, что готовилась совершить теракт в людном месте, но передумала и сдаётся властям, сообщает Telegram-канал Baza.

В отдел полиции на Ставрополье пришла террористка-смертница. Она заявила, что передумала взрываться и хочет сдаться, — говорится в сообщении.

Девушка сдалась в Железноводске. Она поведала полицейским, что познакомилась с компанией вдов боевиков и те уговорили её стать смертницей.

Она сама собрала пояс смертника, начинённый взрывчаткой, но не решилась на последний шаг и явилась с повинной. Теперь с ней работают оперативники ФСБ.

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