Терапевт рассказала об опасности, поджидающей людей со слабым иммунитетом Терапевт Агаева: переболевшие COVID-19 подвержены риску заражения туберкулезом

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Люди с ослабленным иммунитетом, а также перенесшие коронавирусную инфекцию наиболее подвержены заражению туберкулезом, предупредила в беседе с Lenta.ru терапевт Анастасия Агаева. Она рассказала, что инфицирование далеко не всегда приводит к активной форме заболевания, оно может протекать латентно без каких-либо симптомов.

Врач объяснила, что при латентной форме бактерия туберкулеза присутствует в организме человека и никак не себя не проявляет, поскольку иммунитет ограничивает ее распространение. Там эта бактерия может находиться всю жизнь «в спящем режиме». Однако при слабом иммунитете, например после COVID-19, латентная форма может перейти в активную — и тогда у человека может начаться кашель с мокротой или кровью, ночная потливость, повышенная температура тела, потеря веса и аппетита.

Риску заражения подвержены пациенты со сниженным иммунитетом. К развитию заболевания предрасполагают такие факторы, как ВИЧ-инфекция, злоупотребление алкоголем и запрещенными веществами, сахарный диабет, тяжелые заболевания почек, рак головы и шеи, лечение кортикостероидами, — пояснила она.

Ранее врач Екатерина Курбатова рассказала, что появляющийся во время сна холодный пот может свидетельствовать об опасных заболеваниях, в том числе об онкологии, проблемах с сердцем и сосудами, гормональных изменениях. Специалист отметила, что также холодный пот является симптомом инфекций, туберкулеза и ВИЧ.