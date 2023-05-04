Терапевт рассказала, кому противопоказан коллаген Терапевт Ермураке рассказала об опасности коллагеновых добавок при болезнях печени и почек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прием коллагеновым добавок может быть опасен при печеночной или почечной недостаточности, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт, специалист превентивной и антивозрастной медицины Яна Ермураке. По словам медика, коллаген противопоказан в случаях заболеваний, сопровождающихся повышенным уровнем белка.

Ограничения или противопоказания к приему коллагена возможны при заболеваниях, требующих сокращения потребления белка, например, при печеночной или почечной недостаточности, — пояснила Ермураке.

Также врач посоветовала с особой осторожностью отнестись к коллагеновым добавкам, если пациент ранее замечал у себя аллергические реакции на различные раздражители. По словам терапевта, зачастую аллергия развивается не на сам коллаген, а на компоненты сырья в добавке или на специфический белок — например, может развиться аллергия на рыбный коллаген, если есть индивидуальная непереносимость рыбы.

Ранее врач-диетолог Ольга Сазонова рассказала, как восполнить недостаток коллагена в организме. Для этого необходимо включать в рацион достаточное количество продуктов с животным белком. Однако делать это нужно только после консультации с эндокринологом.