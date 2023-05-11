Солист группы «Сябры» взял под опеку зубренка из Окского заповедника Солист белорусской группы «Сябры» Ярмоленко стал опекуном зубренка из рязанского заповедника

Фото: УФСИН России по Рязанской области

Анатолий Ярмоленко

Солист белорусской группы «Сябры» Анатолий Ярмоленко взял под опеку зубренка из Окского биосферного заповедника в Рязанской области, сообщает «МК в Рязани». Как пишет издание, согласно правилам заповедника, любой желающий может взять шефство над животным, которое заключается в том числе в оплате его питания.

Издание уточняет, что «усыновителю» дается право самостоятельно выбрать имя для малыша. При этом есть важное условие: в имени зубра начальный слог должен быть «Ме-».

Также сообщается, что в рамках мероприятия был организован телемост между Окским заповедником и Брестской крепостью. Для участников провели экологическую экскурсию по местам обитания краснокнижных животных в рязанском заповеднике.

Ранее заслуженный эколог РФ Наталья Дронова рассказала о задачах, которые выполняют зоопарки. По ее словам, основные задачи зоопарков заключаются в изучении поведения и размножения его обитателей, а также в просветительской функции. По ее словам, есть целых ряд животных, популяции которых удалось сохранить исключительно благодаря зоопаркам. В качестве примера она привела зубра, который полностью исчез в дикой природе, однако популяцию удалось частично восстановить благодаря особям из зоопарков и питомников.