Терапевт объяснила, почему борьба с инфекцией повышает температуру тела Терапевт Чиркова: при инфекциях температура повышается из-за выработки пирогенов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура тела при различных заболеваниях поднимается из-за выработки химического вещества, генерирующего жар, — пирогена, рассказала NEWS.ru терапевт Химкинской больницы Ольга Чиркова. Эксперт отметила, что при инфекциях любой природы первичным пирогеном являются белки оболочки микроорганизмов, их токсины и продукты жизнедеятельности — это все антигены.

Процесс всегда запускает химическое вещество, генерирующее жар, — пироген. При любых инфекциях первичным пирогеном являются белки оболочки микроорганизмов, их токсины и продукты жизнедеятельности. Это все антигены. В ответ на них при наличии специфического иммунитета вырабатываются антитела, если человек вакцинирован или уже переболел, — добавила Чиркова.

Медик подчеркнула, что, если антитела «незнакомые», включается неспецифический иммунитет, чьи клетки начинают вырабатывать разные факторы воспаления, например цитокины, — это вторичные пирогены. Терапевт отметила, что от количества и качества инфекционного агента, особенностей организма, сопутствующих заболеваний, пола и возраста пациента зависят высота, длительность и характер температурной реакции.

Если антигены «незнакомые», включается неспецифический иммунитет, когда иммунные клетки вырабатывают различные факторы воспаления, например цитокины, — все помнят по периоду пандемии термин «цитокиновый шторм». Эти факторы являются вторичными пирогенами. От количества и качества инфекционного агента, от особенностей организма, сопутствующих заболеваний, пола, возраста и многих других факторов зависит высота, длительность и характер температурной реакции, — подытожила Чиркова.

Ранее терапевт Алексей Хухрев заявил, что температура тела выше 39,5 градуса и ниже 35 градусов считается опасной для жизни. Медик уточнил, что важно не допустить, чтобы она поднялась до 41 градуса. Он подчеркнул, что в подобных случаях необходимо вызвать врача.

При этом низкий показатель температуры тела на градуснике также является поводом для беспокойства. В отличие от высокой она опасна не в моменте: температура ниже 35 градусов указывает на наличие заболевания, например гипотиреоза, подытожил Хухрев.