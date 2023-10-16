Врач предупредил, какая температура тела опасна для жизни Врач Хухрев: температура тела выше 39,5 градуса опасна для жизни

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Температура тела выше 39,5 градуса и ниже 35 градусов считается опасной для жизни, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев. Он рассказал «Москве 24», что высокая температура является поводом для вызова скорой помощи. Врач уточнил, что важно не допустить, чтобы она поднялась до 41 градуса.

Температура тела выше 39,5 уже требует вмешательства. Не исключено, что она может еще больше подняться. Человеческие белки начинают сворачиваться при температуре выше 41 градуса. Этого нельзя допустить, — пояснил специалист.

Прибывшие медики должны оценить состояние пациента и оказать ему помощь. При этом низкий показатель температуры тела на градуснике также является серьезным поводом для беспокойства. В отличие от высокой она опасна не в моменте: температура ниже 35 градусов указывает на наличие заболевания, например гипотиреоза. Важно вовремя найти причину, чтобы не дать болезни развиться, заключил Хухрев.

Хирург Иван Карасев ранее рассказал, что хроническая усталость, повышенная температура, боль в горле, сыпь, незаживающие царапины и появление нетипичных выделений могут указывать на наличие рака.