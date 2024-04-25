Терапевт назвал главный вред антибиотиков при лечении ОРВИ Терапевт Кондрахин: антибиотики разрушают полезную флору кишечника при ОРВИ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Антибиотики не лечат вирусную инфекцию и при ОРВИ приводят только к осложнениям, которые вызывают дисбиоз, рассказал NEWS.ru старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он пояснил, что антибиотики очищают кишечник от полезной флоры, впоследствии пациенту приходится долго восстанавливать иммунитет.

Глобально антибиотики не лечат вирусную инфекцию. Это просто нонсенс. Есть врачебная традиция назначать антибиотики, и Минздрав пошел на такой шаг, что их нужно исключить из лечения. Не может человек с диагнозом ОРВИ получать антибактериальный препарат. Антибиотики фактически очистят кишечник от полезной флоры. Человеку нужно будет восстанавливать флору и иммунитет. Поэтому нет необходимости в назначении антибиотиков при ОРВИ, — объяснил Кондрахин.

Ранее Минздрав России принял новый стандарт оказания медицинской помощи при ОРВИ для взрослых пациентов. Из него исключили антибиотики, при этом в список инструментальных методов лечения острых респираторных вирусных инфекций включили пульсоксиметрию. В документе также расширен перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Согласно обновленному стандарту, помимо консультации у инфекциониста, кардиолога, невролога, оториноларинголога и терапевта, теперь возможно получить помощь акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога.