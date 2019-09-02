https://static.news.ru/photo/751e9302-cd64-11e9-a8bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/Global Look Press

Погода в сентябре, октябре и ноябре в различных регионах мира может оказаться более теплой, чем обычно. Это связано с изменениями климата, так как 90% энергии, которую не пропускают парниковые газы, скапливается в мировом океане, нагревая его, заявляют во Всемирной метеорологической организации.



Обычно повышение температуры провоцирует феномен Эль-Ниньо, который приводит к различным погодным катаклизмам — сильным дождям, наводнениям и засухе. Однако в этом году даже без него погода будет более теплой, подчёркивают метеорологи.



В 2018 году уже была достигнута рекордная температура поверхности океана. Как ожидается, легкое превышение температурной нормы будет держаться до начала 2020 года.

Прошедший июль стал самым жарким на планете за все 140 лет метеонаблюдений. Самым «горячим» за всю историю этот месяц оказался на Аляске и в Африке. Новые рекорды тепла также установлены в Европе и Израиле, обновил температурный рекорд Гонконг.

Не всегда «самым», но везде «одним из» июль был в Новой Зеландии, Австралии, Бахрейне, Азии и на Гавайях, сказано в обзоре климатологов.

Учёные отметили и другие неординарные климатические события. Например, в Арктике и Антарктиде зафиксировано минимальное количество льда за последние 40 лет. Это, впрочем, тоже вызвано «приступами тепла». Зато в отдельных частях Скандинавии и России температуры в июле были на 2,7 градуса ниже нормы. А пришедший на побережье США ураган «Барри» принёс самый протяжённый тропический ливень в штат Арканзас, писал News.ru.