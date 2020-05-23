Тело аллигатора Сатурна передадут в Дарвиновский музей

Тело скончавшегося в возрасте 84 лет аллигатора Сатурна Московский зоопарк передаст в Дарвиновский музей, где из останков рептилии сделают чучело.
Об этом РИА Новости
Мы приурочим этот необычный дар от зоопарка к 113-летию нашего музея, — заключила Коровкина.
Возраст Сатурна является предметом дискуссий. По альтернативной версии ему могло быть более 100 лет. С 1936 по 1946 год он жил в Берлинском зоопарке, где на него, по легенде, любил смотреть Адольф Гитлер. В 1946 году он попал в руки британских солдат, которые передали аллигатора советским военнослужащим, а те отправили рептилию в Московский зоопарк.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в Московском зоопарке родились 10 дагестанских туров.
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