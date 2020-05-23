Тело аллигатора Сатурна передадут в Дарвиновский музей

https://static.news.ru/photo/140a8a98-9d08-11ea-b286-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscowzoo.ru

Тело скончавшегося в возрасте 84 лет аллигатора Сатурна Московский зоопарк передаст в Дарвиновский музей, где из останков рептилии сделают чучело.

Об этом РИА Новости рассказала сотрудник пресс-службы музея Татьяна Коровкина. Ранее Московский зоопарк сообщил о смерти Сатурна, прожившего в учреждении 74 года из своих 84. Представитель Дарвиновского музея отметила, что чучело «легендарного жителя зоопарка» будет выставлено в отделе рептилий. Длина тела аллигатора составляет более 3,5 метров, поэтому для изготовления чучела «потребуется много усилий и времени».

Мы приурочим этот необычный дар от зоопарка к 113-летию нашего музея, — заключила Коровкина.

Возраст Сатурна является предметом дискуссий. По альтернативной версии ему могло быть более 100 лет. С 1936 по 1946 год он жил в Берлинском зоопарке, где на него, по легенде, любил смотреть Адольф Гитлер. В 1946 году он попал в руки британских солдат, которые передали аллигатора советским военнослужащим, а те отправили рептилию в Московский зоопарк.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в Московском зоопарке родились 10 дагестанских туров.