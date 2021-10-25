Телеведущий Киселёв сравнил непривитых россиян с социопатами

Телеведущий Дмитрий Киселёв сравнил непривитых от коронавируса жителей России с социопатами. По его словам, в стране умирают именно невакцинированные. Об этом журналист заявил в своей программе на телеканале «Россия 1».

Киселёв отметил, что государство, никого не заставляя, предлагает каждому гражданину сделать элементарное — привиться. Так проверенным способом можно защитить себя.

Гражданский долг — откликнуться. В нашем случае откликнуться означает привиться. Отказ от прививки иначе как социопатическим поведением назвать нельзя, — сказал Киселёв.

По его словам, именно на непривитых работают все отделения реанимации российских больниц, на них идёт «львиная доля выделенных на лечение от коронавируса государственных ресурсов».

Киселёв заключил, что непривитые россияне «не готовы брать на себя хоть какую-то ответственность». При этом он заявил, что на самом деле локдаун является следствием их позиции по отношению к вакцинации. Сам телеведущий уже переболел коронавирусом.

Ранее Киселёв выразил мнение, что экономика России страдает из-за не вакцинированных от коронавируса граждан страны. Он призвал всех прививаться.