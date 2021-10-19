Телеведущий Киселёв обвинил непривитых россиян в спаде экономики

Телеведущий Дмитрий Киселёв считает, что экономика России страдает из-за не вакцинированных от коронавируса граждан страны. Он призвал всех прививаться. Об этом журналист написал в своём Telegram-канале.

Вынужденные меры, но именно непривитые сажают экономику страны. Если не привьёмся всей страной, то хвост из эпидемии так и не вынем в обозримом будущем. Россия будет болеть мучительно долго, теряя людей, убитыми и раненными вирусом. Непростительно, — отреагировал Киселёв на инициативу заместителя председателя правительства страны Татьяны Голиковой ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за резко растущих случаев заболевания коронавирусом.

Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с инициативой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В отдельных регионах предлагается прекратить работу с 23 октября. Об этом она заявила на совещании с главой кабмина Михаилом Мишустиным. Премьер поддержал это предложение.

Также Голикова порекомендовала региональным властям после 7 ноября открывать объекты только с допуском по QR-кодам. Кроме того, по её мнению, регионы должны отправить на самоизоляцию непривитых людей старше 60 лет.

Мишустин, в свою очередь, отметил, что эффективность таких мер проверена на практике. Он попросил Голикову обобщить все предложения и доложить Путину на совещании 20 октября.