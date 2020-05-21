Телеканал France24 обвинили в дестабилизации обстановки в РФ

https://static.news.ru/photo/05c23f1e-9bf8-11ea-a52a-fa163e074e61_660.jpg Исправительная колония № 15 в Ангарске Фото: Кирилл Шипицин

ГУФСИН России по Иркутской области обвинило телеканал France24 в попытке дестабилизировать обстановку в стране. Поводом к такому заявлению стал шестиминутный сюжет о бунте в колонии № 15 города Ангарск.

В кадре правозащитники и родственники осуждённых говорили о запрете посещать их в ИК-15 после бунта. Между тем с 13 апреля в СИЗО-1 осуждённых из ангарской колонии почти 40 раз посетили адвокаты, члены Общественной наблюдательной комиссии и уполномоченный по правам человека в Иркутской области, говорится в заявлении, которое размещёно на сайте регионального ГУФСИН.

Лживой и направленной на дестабилизацию социальной обстановки также названа информация французских телевизионщиков о том, что после бунта в колонии отсутствуют сведения о местонахождении 60 заключённых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии Ангарска сотрудники ФСИН применили силу и специальные средства в отношении 415 заключённых. Огнестрельное оружие в отношении осуждённых не применялось. Все осуждённые обследованы медицинскими работниками, их состояние оценивается как удовлетворительное.