Телеканал France24 обвинили в дестабилизации обстановки в РФ

ГУФСИН России по Иркутской области обвинило телеканал France24 в попытке дестабилизировать обстановку в стране. Поводом к такому заявлению стал шестиминутный сюжет о бунте в колонии № 15 города Ангарск.
В кадре правозащитники и родственники осуждённых говорили о запрете посещать их в ИК-15 после бунта. Между тем с 13 апреля в СИЗО-1 осуждённых из ангарской колонии почти 40 раз посетили адвокаты, члены Общественной наблюдательной комиссии и уполномоченный по правам человека в Иркутской области,
Лживой и направленной на дестабилизацию социальной обстановки также названа информация французских телевизионщиков о том, что после бунта в колонии отсутствуют сведения о местонахождении 60 заключённых.
Ранее NEWS.ru сообщал, что во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии Ангарска сотрудники ФСИН применили силу и специальные средства в отношении 415 заключённых. Огнестрельное оружие в отношении осуждённых не применялось. Все осуждённые обследованы медицинскими работниками, их состояние оценивается как удовлетворительное.
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