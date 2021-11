Телеканал «Дождь» оспорит статус иноагента

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Телеканал «Дождь» (признан в России иноагентом) 8 ноября намерен подать иск в связи с включением в реестр «СМИ-иноагентов» в августе этого года. Об этом в своём Telegram-канале сообщил главный редактор канала Тихон Дзядко.

«Дождь» подаст иск в суд в связи с решением Минюста о включении телеканала в реестр СМИ-иноагентов, — написал он.

Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал «Дождь» в августе этого года. Вместе с ним тогда же иноагентом был признан и Istories fonds (издатель «Важных историй»).

Телеканал с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. Средства шли через Фонд развития культуры и образования «Московское время» от Zimin Projects LTD, которая зарегистрирована на Мальте, через Благотворительный фонд «Арифметика добра» от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D`enterprise Sanofi ESP и других организаций.

Ранее стало известно, что телеканалу «Дождь» грозит штраф за то, что его руководством не было передано уведомление о получении финансирования от иностранных источников, которые имели место в III квартале 2021 года.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России нет «коврового» объявления организаций иностранными агентами. По его словам, статус можно оспорить через суд. До этого президент России Владимир Путин признал наличие размытых критериев в действующем законодательстве об иноагентах и пообещал изучить ситуацию.