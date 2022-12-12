Тату-мастер рассказал, какие изображения станут популярными в 2023 году Тату-мастер Ермак: в 2023 году вырастет популярность абстрактных рисунков и индивидуального дизайна

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Новый год привнесет свежее веяние во все сферы, и тату-культура не станет исключением, заявил в беседе с NEWS.ru мастер Владимир Ермак. По его словам, в обществе уже осознали, что «партак-стиль» выглядит очень дешево и скудно. Масштаб тату-проектов к концу года растет, заметил мастер, подчеркнув, что сейчас «рукав» становится для многих «планом-минимумом».

Несмотря на непредсказуемое будущее, людям все равно интересен индивидуальный дизайн. Наконец-то люди не стесняются воплощать свои идеи, а не выбирают самое заезженное, что говорит о развитии людей, интересующихся тату. Раньше делали знаки бесконечности и сердечки, на большее фантазии не хватало, — заявил Ермак.

Он добавил, что 2023 год подарит множество художественных и оригинальных проектов. Мода меняется, заметил мастер. По его словам, из тату постепенно уходит «славянская тема».

Абстрактные татуировки очень учащаются в запросах. И все чаще будут видны на людях. Татуировка становится действительно очень большой частью современного искусства. Изменения и трансформация всего старого в новое — очень интересный процесс в искусстве, — заключил специалист.

В ноябре Ермак рассказывал, что россиянки чаще набивают себе цветы, скульптуры, абстрактные образы или мистику, подчеркивая в себе «особенное духовное наполнение и таинственность». Он добавил, что мужчины предпочитают брутальные изображения — хищных животных, черепа, мотивы из славянской и скандинавской мифологии.