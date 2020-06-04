Татарстан отменил самоизоляцию для пребывающих из других регионов

https://static.news.ru/photo/e64939ae-a678-11ea-bcd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Татарстане смягчили ограничения для пребывающих из других регионов. В соответствии с постановлением кабинета министров республики, с 5 июня приезжающим не требуются больше справки и двухнедельная самоизоляция.

Ждём всех в гости! — написал в Instagram глава госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

Снятие ограничений относится только к гражданам России. Иностранцы, приезжающие в Татарстан из-за рубежа, по-прежнему обязаны в течение 14 дней находиться в обсерваторе, сообщает «БИЗНЕС Online».

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Татарстана разрешило прибывающим в республику не изолироваться на две недели, если они переболели COVID-19 или предоставят справку с отрицательным результатом тестирования на коронавирус. Также от обязательной изоляции были освобождены дальнобойщики, перевозящие пассажиров или грузы, вахтовики и рабочие, проживающих обособленно.