Главред «Ведомостей» Шмаров покинул пост

https://static.news.ru/photo/56fb4a02-b8b6-11eb-81a7-96000091f725_660.jpg Андрей Шмаров Фото: gup.ru

Главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров, назначение которого привело к увольнению многих журналистов, покинул свой пост. Об этом говорится на сайте издания.

19 мая для него стало последним днём работы. Временно исполнять обязанности главреда будет экс-заместитель генерального директора издателя газеты «Бизнес Ньюс Медиа» по редакционному развитию Ирина Казьмина.

Решение об увольнении было принято по соглашению сторон.

Мы благодарим Андрея Шмарова за проделанную работу и желаем удачи во всех дальнейших начинаниях, — заявил председатель совета директоров «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Ерёмин.

Причины увольнения Шмарова неизвестны.

В марте 2020 года владельцы «Ведомостей» заявили, что продают издание управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу и президенту издательского дома «Наша версия» Николаю Зятькову. Исполняющим обязанности главного редактора газеты был назначен Андрей Шмаров, который раньше был гендиректором «Сноба».

После этого в издании произошёл внутриредакционный конфликт. Коллектив заявил, что Шмаров запретил журналистам освещать некоторые темы. Они утверждали, что врио главреда хочет кардинально изменить редакционную политику газеты. На первой встрече с сотрудниками редакции Шмаров заявил, что не знаком с «Догмой» — неформальным сводом правил для журналистов «Ведомостей», что также не прибавило ему популярности.

15 июня 2020 года совет директоров издательской компании «Бизнес Ньюс Медиа» под руководством нового собственника Ивана Ерёмина утвердил кандидатуру Шмарова на пост главреда «Ведомостей», отвергнув предложение редакции назначить главредом Анфису Воронину. Все пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили, что покинут издание. За ними последовали многие журналисты издания.

В июле 2020 года коллектив ушедших из «Ведомостей» журналистов создал издание VTimes, которое меньше чем через год, 14 мая 2021 года, Минюст внёс в реестр «иностранных агентов».