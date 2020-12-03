Собянин заморозил тарифы на ЖКХ в Москве до июля 2021 года

https://static.news.ru/photo/3ddbe6d6-3557-11eb-90f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о максимальном росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице.

В документе говорится, что тарифы останутся на текущем уровне до июля 2021 года. Далее до конца 2021 года их можно будет поднять, но не более чем на 4,6%, передаёт «Москва 24».

В первой половине нынешнего года тарифы не менялось, а во второй половине 2020-го выросли на пять процентов.

Ранее NEWS.ru писал, что россиян освободят от необходимости получать справки об отсутствии задолженности для получения субсидии на оплату ЖКХ. Об этом на заседании кабмина сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Отныне всю необходимую информацию будет собирать уполномоченный орган, в том числе при помощи единой системы межведомственного электронного документооборота, а также подключаемых к ней региональных систем.

Также стало известно, что долги россиян за услуги ЖКХ по итогам прошлого года составили 1,39 трлн рублей. Из этой суммы долги физлиц составляют 615 млрд рублей. Общая сумма задолженности постепенно увеличивается с каждым годом. Так, в 2017 году она составила 1,33 трлн рублей, в 2018-м — 1,37 трлн рублей.