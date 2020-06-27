Съёмочная группа Собчак заявила в полицию о нападении на них в монастыре

https://static.news.ru/photo/774fdbbe-b886-11ea-89ad-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: sob4ak/facebook.com

Съёмочная группа Ксении Собчак обратилась в правоохранительные органы после нападения на них в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Она написали заявление, в котором обвинили активистов в нападении и краже дорогостоящей техники.

Конфликт произошёл в Среднеуральском женском монастыре. Экс-кандидат в президенты РФ решила снять программу про скандального отца Сергия, которого подозревают в издевательствах над детьми. Собчак сообщила о нападении в своём Telegram-канале. Посты она сопроводила видеозаписями конфликта. На кадрах видно, как монахини и другие представители монастыря обступили съёмочную группу. Кто-то выбил камеру у оператора Сергея Ерженкова. По словам Собчак, Сергея побили, так же как и Филиппа, бывшего послушника, который рассказал о фактах издевательств над детьми в монастыре.

Мы написали заявления в полицию. Камеру пока так и не вернули, — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Собчак сравнила этот монастырь с «Талибаном» (террористическая организация, запрещённая в РФ). По её словам, на территории заведения ходят люди в спортивных костюмах. Они похожы на бандитов из 90-х годов. Она не понимает, какое они имеют отношение к церкви.

Как писал NEWS.ru, Екатеринбургская епархия не стала напрямую комментировать информацию о нападении на съёмочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре. Там журналистка собирала материал о скандальном схиигумене и ковид-диссиденте Сергии, забаррикадировавшемся в обители после церковного суда.