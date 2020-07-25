Сын Высоцкого высказался о творчестве отца

https://static.news.ru/photo/b7ef3fa2-ceb1-11ea-a466-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Mekler/Russian Look

Актёр и режиссёр Никита Высоцкий оценил творчество своего отца, Владимира Высоцкого.

В своём интервью телеканалу «Звезда» 56-летний Высоцкий-младший рассказал , что образ и творчество его отца до сих пор вдохновляют людей и побуждает их к действию.

Думаю, что он классик и нашей литературы, и нашей поэзии. Надеюсь до 100 лет дотянуть и увидеть это своими глазами, хотя во многом это уже состоялось, — цитирует его телеканал.

Никита добавил, что настоящий артист продолжает жить и после смерти и что настоящее искусство — вне времени, поскольку оно касается вечных вопросов.

Как ранее передавал NEWS.ru, кампания ФБР на русском языке с использованием фотографии Высоцкого проходит в Facebook и Instagram.

Рекламный блок демонстрируется только пользователям, находящимся на территории Соединённых Штатов. На фотографии находится текст: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого». Расположенное ниже объявление призывает обратиться в Бюро, если пользователь располагает информацией, которая может пригодиться ФБР.

По мнению Никиты Высоцкого, размещение фотографии поэта и актёра Владимира Высоцкого в рекламе с призывом к сотрудничеству на странице ФБР США в социальной сети — это глупо и неправильно с правовой точки зрения.