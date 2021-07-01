Сын Маленкова рассказал, как Хрущёв ползал на коленях перед Сталиным

Учёный-биофизик, доктор биологических наук, профессор Андрей Маленков — сын Георгия Маленкова — рассказал об эпизоде, когда главному конкуренту его отца за власть Никите Хрущёву пришлось ползать на коленях перед советским лидером Иосифом Сталиным. Об этом пишет Lenta.ru.

Маленков отметил, что в то время сын Хрущёва Леонид по неосторожности застрелил офицера. Во время власти Сталина за это полагался расстрел.

Хрущёв приехал к Сталину и ползал на коленях. Причём это был уже второй случай — первый ему простили, — сказал Маленков.

Он добавил, что доклад Хрущёва «О культе личности и его последствиях» был местью Сталину «за своего непутёвого сына Леонида». По словам спикера, зачитывая доклад, Хрущёв тем самым пытался реабилитировать себя.

После инцидента с убийством по неосторожности Леонид Хрущёв, по одним данным, был осуждён на восемь лет с отбыванием на фронте, а по другим — инцидент «спустили на тормозах». 11 марта 1943 года старший сын Никиты Хрущёва не вернулся из боевого вылета.

Ранее профессор международных отношений в Новой школе в Нью-Йорке Нина Хрущёва, являющаяся правнучкой советского лидера Никиты Хрущёва, призвала посадить в тюрьму популистов и демагогов. Она также предложила привлечь к ответственности экс-президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.