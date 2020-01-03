Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова прокомментировала инициативу Минюста РФ по корректировке брачного возраста. Главная сваха страны назвала подобные предложения ерундой.
Изменять брачный возраст в стране не нужно, по крайней мере, потому что дети не должны рожать детей, — подчеркнула Сябитова в беседе с URA.RU.
Телеведущая отметила, что в ранних браках обязанность по воспитанию детей родители часто перекладывают на бабушек и дедушек.
Реплика Сябитовой подразумевает понижение брачного возраста. Между тем, как передавал NEWS.ru, инициатива Минюста не уточняет, в какую сторону будет корректироваться этот показатель. Достоверно известно, что ведомство предлагает уточнить основания, позволяющие вступать в брак до 18 лет. Согласно действующему законодательству, при наличии уважительных причин органы местного самоуправления вправе разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет. Часто такие разрешения выдаются, если несовершеннолетняя девушка ждёт ребёнка.