https://static.news.ru/photo/82a936e8-4df8-11ea-8ba6-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Звезда телешоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила, что России требуется новый праздник, который приходится на июньский день летнего солнцестояния. Эту дату в стране знают как день Ивана Купалы.

По словам Сябитовой, праздник можно было бы назвать Всероссийским днём знакомств, который поможет молодым людям создавать семьи, сообщает Пятый канал.

Сябитова считает, что молодым семьям потребуется её «свод правил», который придётся соблюдать.

Девушки будут готовиться, создавать всё своими руками. Веночки, вышивание. Молодые люди, женихи, которые придут, должны знать главное правило — если девушка надела на него венок, то, соответственно, он будет с ней общаться в течение дня. Рулят — девушки. Венок — символ знакомства, — объяснила телеведущая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главная сваха России Роза Сябитова на своей официальной странице в социальной сети рассказала подписчицам, как правильно гадать на суженого в Рождество на кофейной гуще. Она отметила, что ей нравятся подобные ритуалы. По словам Сябитовой, именно кофейные гадания из всех возможных являются самыми интересными и загадочными.