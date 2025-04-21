Святая неделя: эти вещи запрещено выбрасывать после Пасхи

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Пасхальная неделя — особое время, когда даже обычные вещи приобретают сакральное значение. Согласно народным традициям, некоторые предметы после праздника нельзя просто выбрасывать — это может навлечь неприятности.

Освященные продукты

Крашенки, куличи и пасхи, освященные в церкви, нельзя выбрасывать в мусор.

Лучше:

Скорлупу яиц закопать в землю.

Остатки кулича скормить птицам.

Крошки от пасхи добавить в тесто.

Пасхальные свечи

Огарки от церковных свечей хранят весь год как оберег.

Их зажигают:

Во время молитвы.

При болезнях домочадцев.

В грозу для защиты дома.

Вербные веточки

Освященную вербу сохраняют до следующего года.

Ее используют:

Для защиты от сглаза.

При выпечке пасхальных куличей.

Как оберег для скота (в селе).

Праздничная скатерть

Пасхальную скатерть не стирают сразу после праздника — она должна пролежать на столе все Светлые дни.

Если нужно избавиться от освященных предметов, отнесите их в церковь — там подскажут, как поступить правильно.

Ранее сообщалось о пасхальных традициях, которые сейчас забыты. Так, помимо куличей, на Пасху пекли булочки в виде голубей — они символизировали Святого Духа и приносили мир в дом.