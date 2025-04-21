Пасхальная неделя — особое время, когда даже обычные вещи приобретают сакральное значение. Согласно народным традициям, некоторые предметы после праздника нельзя просто выбрасывать — это может навлечь неприятности.
Освященные продукты
Крашенки, куличи и пасхи, освященные в церкви, нельзя выбрасывать в мусор.
Лучше:
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Скорлупу яиц закопать в землю.
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Остатки кулича скормить птицам.
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Крошки от пасхи добавить в тесто.
Пасхальные свечи
Огарки от церковных свечей хранят весь год как оберег.
Их зажигают:
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Во время молитвы.
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При болезнях домочадцев.
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В грозу для защиты дома.
Вербные веточки
Освященную вербу сохраняют до следующего года.
Ее используют:
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Для защиты от сглаза.
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При выпечке пасхальных куличей.
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Как оберег для скота (в селе).
Праздничная скатерть
Пасхальную скатерть не стирают сразу после праздника — она должна пролежать на столе все Светлые дни.
Если нужно избавиться от освященных предметов, отнесите их в церковь — там подскажут, как поступить правильно.
Ранее сообщалось о пасхальных традициях, которые сейчас забыты. Так, помимо куличей, на Пасху пекли булочки в виде голубей — они символизировали Святого Духа и приносили мир в дом.