https://static.news.ru/photo/09b85aac-bfe6-11e9-84f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

40% маленьких москвичей получают свидетельство о рождении при выписке из роддома. Выдача свидетельств о рождении осуществляется во всех специальных медицинских учреждениях Москвы.

Для того, чтобы получить бумагу в акушерском стационаре, будущая мама должна написать заявление, предоставить оригинал паспорта и медицинскую справку о рождении из роддома. Супругам необходимо принести свидетельство о браке.

Кроме документов в каждом роддоме столицы дарят набор для новорождённого. В него входит 44 универсальных предмета, которые одинаково подходят мальчикам и девочкам, сообщается на сайте мэра Москвы.

Ранее News.ru писал, что председатель Союза женщин России, член Совфеда Екатерина Лахова заявила о необходимости подключить к ситуации с несовершеннолетними матерями детских омбудсменов. Она призвала проанализировать данные Росстата о каждом конкретном случае.