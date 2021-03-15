Сведения со всех машин в РФ соберут через платформу «Автодата»

https://static.news.ru/photo/4a4e0862-862a-11eb-9d1c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобильные концерны получили для ознакомления проект перечня сведений, которые, как предполагается, будут собирать со всех российских машин через «Автодату». Указанная платформа разрабатывается НП ГЛОНАСС и рабочей группой НТИ «Автонет».

В предоставленном концернам списке выделили четыре блока. Каждый из них определяет, каким образом будет происходить обработка сведений. В частности, через платформу станут выявлять потенциально опасные транспортные средства и обеспечивать разыскные мероприятия.

Предположительно, один раз в минуту автопроизводитель должен собирать как навигационные сведения, так и данные о динамике движения. Раз в полчаса будет собираться информация об усталости человека, управляющего транспортным средством.

Каждые 15 минут сведения станут передаваться в «Автодату». В перечне данных указаны, в частности, VIN-номер автомобиля, его категория и экологический класс, расчётная стоимость, а также идентификатор сообщения.

Эксперты считают, что внедрение указанной системы может критично отразиться на рынке. Дело в том, что цена на массовые автомобили может заметно вырасти. Концерны также опасаются значительных новых расходов, передаёт «Коммерсант».

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