Свалку просроченных лекарств для онкобольных нашли в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Прокуратура Московской области начала проверку по факту сообщений СМИ о найденной под Сергиевым Посадом свалке дорогих просроченных лекарств для онкобольных.

Прокуратура Московской области организовала проверку по информации федерального телеканала об обнаружении под Сергиевым Посадом свалки медицинских отходов, — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что тонны лекарств были выброшены в поле. Среди них также лекарства для людей с ВИЧ.

Как ранее писал NEWS.ru, Минздрав Нижегородской области начал расследование после обнаружения прохожими в лесу коробок с вакциной от гриппа. Об этом заявил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.