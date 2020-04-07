Супермаркеты будут продавать блюда из закрытых на карантин ресторанов

https://static.news.ru/photo/502e0cf4-78cb-11ea-8c44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сетевые ретейлеры объявили о собственных мерах поддержки ресторанного бизнеса во время запрета на деятельность в условиях пандемии. Магазины «ВкусВилл» и «Перекрёсток» начнут продавать блюда из закрытых заведений.

В 20 точках «ВкусВилла» появятся товары из двух московских ресторанов. При этом сеть заявила о готовности сотрудничать с 40 заведениями в течение двух месяцев, говорится на её сайте.

Рестораторов просят учитывать специфику ценообразования магазинов и желание людей покупать десерты, выпечку и полуфабрикаты.

В «Перекрёстке» также начали с двух ресторанов, блюда которых доступны в 15 столичных магазинах сети. Потенциальным партнёрам предложили обратиться в компанию и обещают упрощённую процедуру согласования. Однако проверка качества будет серьёзной, говорится на сайте ретейлера.

Ранее NEWS.ru писал, что потребительские привычки жителей столицы претерпели изменения за время вынужденного нахождения дома. Теперь большинство клиентов сервисов доставки заказывают еду раз в 1–3 дня.