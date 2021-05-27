Суд вынес приговор фигуранту «дела Голунова» Сергалиеву

https://static.news.ru/photo/49587278-bf9e-11eb-bc0d-96000091f725_660.jpg Акбар Сергалиев

Мосгорсуд вынес приговор бывшему сотруднику УВД по ЗАО Акбару Сергалиеву обвиняемому в фальсификации дела в отношении журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Его приговорили к тюремному заключению сроком на 8 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на пять лет, а также с лишением звания подполковника полиции.

В прошлом месяце в ходе прений прокурор запросила наказание для обвиняемых. Так, Игорю Ляховцу, начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, она попросила назначить 16 лет колонии общего режима. Его подчинённым — Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову и Акбару Сергалиеву — по 12 лет колонии общего режима. Единственному из подсудимых, признавшему вину, Денису Коновалову прокурор запросила семь лет колонии общего режима. Также гособвинитель попросила суд взыскать с обвиняемых в пользу потерпевшего Голунова пять миллионов рублей: такую сумму журналист заявил в качестве гражданского иска.

Бывшим полицейским вменяют три статьи: превышение должностных полномочий, хранение наркотиков, а также фальсификация уголовного дела (п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК, ч. 3 ст. 303 УК, ч. 2 ст. 228 УК). Дело против Ивана Голунова объединено с делами против бывших силовиков, которые были возбуждены 18 декабря 2019-го и 27 января 2020 года. Изначально все пятеро имели статус свидетелей. Коновалов — единственный из подсудимых, кто признал вину: в феврале 2020 года он был отпущен под домашний арест. Все остальные вину отрицают и содержатся в СИЗО.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных событий года. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня благодаря представителям СМИ развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО.

11 июня дело и вовсе было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова.