Обвиняемому в госизмене блогеру продлили арест Суд Екатеринбурга продлил арест блогеру Соколову по делу о госизмене

Суд в Екатеринбурге продлил срок содержания под стражей адвокату и блогеру Алексею Соколову, обвиняемому в государственной измене, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Ходатайство следователя было удовлетворено, и Соколов останется в СИЗО до 15 июня.

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Алексею Соколову. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), — сказано в сообщении.

В декабре у Соколова, а также у Ларисы Захаровой и Романа Качанова прошли обыски. Правоохранительные органы подозревают их в сотрудничестве с организациями, признанными нежелательными на территории России.

Ранее в Ярославле вынесли приговор по делу о государственной измене местному жителю. По данным ФСБ, он передавал данные о критически важных объектах Украине, за что получил 14 лет лишения свободы.

Прежде в Удмуртии суд приговорил 44-летнего мужчину к 18 годам тюремного заключения за передачу информации украинской разведке. Он фотографировал и снимал здание госучреждения и машины сотрудников. Наказание включает три года в тюрьме, остаток — в колонии особого режима, штраф 100 тыс. рублей и ограничение свободы на 1,5 года.