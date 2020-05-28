Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста силовикам по «делу Голунова»

https://static.news.ru/photo/9aea7c74-a0ca-11ea-accd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопрос о продлении срока ареста до сентября четверым бывшим полицейским в рамках дела о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову рассмотрит Басманный суд в Москве. Слушание назначено на 1 июня.

Рассмотрение вопроса было инициировано сотрудниками СК РФ. Следствие просит продлить экс-силовикам арест до 7 сентября. Ещё одному фигуранту дела попросили на аналогичный период продлить домашний арест.

Рассмотрение ходатайства следователя назначено на 1 июня на 10:00, — приводит сообщение суда РИА Новости.

В марте Басманный суд продлил до 7 июня арест четырём экс-полицейским, которых подозревают в незаконном задержании Голунова.

Журналиста задержали в июне 2019 года в Москве. Полиция, в том числе через официальный сайт МВД, назвала репортёра участником наркоторговли. Позже ведомство признало все доказательства ложными. Журналиста отпустили, а задержавших его сотрудников и их начальника уволили из органов. В декабре 2019-го бывшие оперативники стали фигурантами уголовного дела.

Как ранее писал NEWS.ru, жалобы на продление срока ареста четырём экс-полицейским по делу о фальсификации доказательств в отношении Голунова будут рассмотрены Мосгорсудом 1 июня.