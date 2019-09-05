https://static.news.ru/photo/97b8a472-cfe2-11e9-85bb-fa163e074e61_660.jpg Алексей Иванов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Басманный суд продлил арест бывшему заместителю председателя Пенсионного фонда Алексею Иванову. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере.

Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил продлить Иванову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца, то есть до 9 декабря, — сказала судья.

На продлении содержания под стражей настаивали следователи в связи с тем, что срок следствия продлён до 9 декабря. Прокурор, как и прежде, просил суд отпустить обвиняемого под домашний арест, так как он признал вину и сотрудничает со следствием.

Второй фигурант дела — Алексей Копейкин, обвиняемый в посредничестве при даче взятки, также остался в СИЗО до 9 декабря. Он признал вину в суде и просил о домашнем аресте, его адвокаты предлагали залог в четыре миллиона рублей.

Иванова задержали 10 июля. Он подозревается по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Также по делу был задержан директор департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин. Его подозревают в даче взятки в крупном размере.

Ранее News.ru писал о том, что замглавы ПФР Иванова отправили в отставку.