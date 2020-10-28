Суд продлил арест основателю «Омбудсмена полиции» на три месяца

https://static.news.ru/photo/9dffd9b2-1948-11eb-a78a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Воронцов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Люблинский суд Москвы продлил на три месяца срок содержания в СИЗО создателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, который обвиняется в вымогательствах и распространении порно. Об этом рассказал адвокат Александр Самухов.

Несмотря на все доводы и возражения стороны защиты, Люблинский суд продлил срок содержания под стражей Воронцову до 21 января 2021 года. Предварительное заседание по его делу продолжится 11 ноября, — отметил защитник Воронцова.

Воронцов был задержан в начале мая. На него завели дела в том числе по статьям о незаконном изготовлении и обороте порнографии, клевете и оскорблении представителя власти. Первоначально расследованием занимался столичный главк МВД, а затем дела были переданы в СКР.

По версии следствия, Воронцов требовал деньги у экс-сотрудника полиции Москвы за нераспространение компрометирующих фотографий. Получив отказ, он разместил фото в «Омбудсмене полиции». Экспертизой снимки были признаны порнографическими.

Как ранее писал NEWS.ru, 19 октября дело Воронцова было передано в суд.