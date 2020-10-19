Дело основателя паблика «Омбудсмен полиции» передали в суд

https://static.news.ru/photo/54ec9eae-11f5-11eb-ac9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская прокуратура передаёт в суд уголовное дело создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, которому предъявлены обвинения в вымогательстве и распространении порнографии, сообщила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефёдова.

По её словам, прокуратура Западного административного округа утвердила обвинительное заключение.

Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый не признал. Уголовное дело будет направлено в Люблинский районный суд Москвы, — уточнила она в комментарии для ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 7 сентября завершилось расследование всех 14 уголовных дел, возбуждённых в отношении Воронцова. Как отметил один из его адвокатов Михаил Мушаилов, обвинение по вымогательству было смягчено — из него убран квалифицирующий признак «группа лиц». Теперь основатель «Омбудсмена полиции» обвиняется в вымогательстве в крупном размере (п. «г» ст. 163 УК РФ).

Воронцов был задержан в начале мая. На него завели дела в том числе по статьям о незаконном изготовлении и обороте порнографии, клевете и оскорблении представителя власти. Первоначально расследованием занимался столичный главк МВД, а затем дела были переданы в СКР.

По версии следствия, Воронцов требовал деньги у экс-сотрудника полиции Москвы за нераспространение компрометирующих фотографий. Получив отказ, он разместил фото в «Омбудсмене полиции». Экспертизой снимки были признаны порнографическими.