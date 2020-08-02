Суд приступает к рассмотрению дела саратовского убийцы девятилетней девочки

https://static.news.ru/photo/d1649ae4-d510-11ea-a70f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Саратовский областной суд приступает к рассмотрению дела Михаила Туватина, который обвиняется в убийстве девятилетней девочки. Происшествие случилось утром 9 октября прошлого года.

Школьница ушла на уроки и по пути пропала. Через сутки её нашли мёртвой у гаражей, мимо которых она проходила. По делу был арестован 35-летний местный житель, которого обвинили не только в убийстве ребёнка, но и насильственных действиях сексуального характера, пишет РИА Новости.

Вину Туватин не признал. Ему грозит срок до пожизненного заключения. Судебное заседание назначено на 3 августа, оно будет закрытым. У Туватина на момент совершения преступления имелась непогашенная судимость. Он был судим шесть раз, включая изнасилование малолетней школьницы из той же школы, что и убитая девочка.

Экспертиза подтвердила вменяемость подозреваемого.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следственные органы предъявили жителю Саратова, который проходит по делу об убийстве девятилетней девочки, новое обвинение в сексуальном насилии.