Суд приступает к рассмотрению дела саратовского убийцы девятилетней девочки

Саратовский областной суд приступает к рассмотрению дела Михаила Туватина, который обвиняется в убийстве девятилетней девочки. Происшествие случилось утром 9 октября прошлого года.
Школьница ушла на уроки и по пути пропала. Через сутки её нашли мёртвой у гаражей, мимо которых она проходила. По делу был арестован 35-летний местный житель, которого обвинили не только в убийстве ребёнка, но и насильственных действиях сексуального характера,
Вину Туватин не признал. Ему грозит срок до пожизненного заключения. Судебное заседание назначено на 3 августа, оно будет закрытым. У Туватина на момент совершения преступления имелась непогашенная судимость. Он был судим шесть раз, включая изнасилование малолетней школьницы из той же школы, что и убитая девочка.
Экспертиза подтвердила вменяемость подозреваемого.
Ранее NEWS.ru сообщал, что следственные органы предъявили жителю Саратова, который проходит по делу об убийстве девятилетней девочки, новое обвинение в сексуальном насилии.
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