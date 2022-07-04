Суд отменил решение о блокировке сайта «ОВД-Инфо»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский областной суд отменил решение Луховицкого районного суда о блокировке сайта «ОВД-Инфо» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). Основатель ресурса Григорий Охотин прокомментировал субедный вердикт, назвав его «маленькой победой». Напомним, что в декабре прошлого года сайт «ОВД-Инфо» был заблокирован по требованию прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов усмотрели пропаганду терроризма и экстремизма в деятельности информационного ресурса.

Это редкая по нынешним временам победа здравого смысла и права, но победа — маленькая. После шести месяцев блокировки суд устранил очевидное процессуальное нарушение. Мы и дальше будем бороться за разблокировку в рамках нового судебного разбирательства и требовать от РКН исполнить текущее решение, — заявил Охотин.

Адвокат Анастасия Саморукова, представляющая сторону «ОВД-Инфо» в суде, рассказала, что первоначально Охотина отстранили от «доступа к правосудию». По ее словам, представители Луховицкого суда пытались скрыть материалы дела и не допустить правозащитников интернет-ресурса к ним.

Они (юристы — News.ru) немножко перестарались — сначала нам отказали даже в возможности подать апелляцию, — заявила Саморукова.

Позже адвокату удалось обжаловать отказ и в московском областном суде рассмотрели жалобу сотрудников портала. По ее словам, жрец правосудия из Луховицкого районного суда получил выговор от своего коллеги из Московского областного суда.

Выговор судье — это вообще не самая частая история. Тут нужно прямо очень-очень сильно накосячить, — резюмировала Саморукова.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо» за оправдание теракта в здании УФСБ в Архангельске, а также за пропаганду террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В Луховицком городском суде, в материалах дела имеются доказательства о размещении на сайте правозащитного проекта информации, «направленной на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений».