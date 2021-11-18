Суд отклонил иск Виктора Батурина о взыскании с сестры более 13 млрд рублей

Иск российского бизнесмена Виктора Батурина и его финансового управляющего Эренцена Манжеева к сестре предпринимателя Елене Батуриной, являющейся основательницей компании «Интеко», остался неудовлетворённым. Решение об отказе во взыскании более 13 млрд рублей принял Мосгорсуд, пишет ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Решение Тверского суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения, — пояснил собеседник агентства.

В мае 2021 года Тверским судом города Москвы был отклонён подобный иск бизнесмена и его финансового управляющего Эренцена Манжеева. После этого представителями стороны было подано обращение с жалобой в Мосгорсуд. В суде первой инстанции финансовым представителем Батурина была высказана просьба о взыскании с Елены Батуриной задолженности, которая составила сумму в 13 млрд 808 млн рублей.

Дело основано на событиях 2011 года. Тогда мужчина через суд потребовал вернуть ему 25% акций компании «Интеко». В качестве подтверждения он предоставил договор, подписанный его сестрой Еленой Батуриной, где говорилось, что это его акции, а сестра должна выплатить за них компенсацию. Сама Батурина говорила, что не подписывала документ.

Виктор Батурин занимал пост вице-президента «Интеко». В 2006 году его сестра заявила, что он больше не работает в компании и не может представлять её.