https://static.news.ru/photo/77e6dda4-be07-11e9-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Никулинский суд отказался лишить родительских прав многодетных родителей Петра и Елену Хомских, участвовавших в несанкционированных акциях протеста в Москве.

При этом судья вынес предупреждение для обвиняемых о необходимости изменения своего отношения к несовершеннолетним детям. В случае повторного нарушения суд может лишить их родительских прав.

Адвокат семьи Татьяна Сустина заявила, что не согласна с позицией суда и готовится апелляционная жалоба, — сообщает корреспондент News.ru из зала суда.

Заседание состоялось в закрытом режиме. Таким образом, суд отклонил соответствующий иск прокуратуры. По мнению надзорного ведомства, москвичи взяли детей на митинг 3 августа, чтобы избежать задержания.

Ранее стало известно, что судебное заседание по гражданскому делу по иску Перовского межрайонного прокурора к Дмитрию и Ольге Проказовым о лишении родительских прав и выплате алиментов состоится в закрытом режиме, писал News.ru.