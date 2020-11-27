Суд отказал в аресте четырёх членов секты «Свидетели Иеговы»

https://static.news.ru/photo/1546a406-30c8-11eb-a99e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы отказался избрать меру пресечения в виде заключения под стражу троим участникам запрещённой в России секты «Свидетели Иеговы». Ещё одному члену экстремистской организации был продлён срок задержания.

Отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации» Чернышёва Ю. Е., Комарова В. В., Чайковского И. С., судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 января 2020 года, — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В отношении ещё одного фигуранта, Закаряна В. П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации», срок задержания продлили на 72 часа.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Следственного комитета России задержали руководителей запрещённой в РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы». В настоящий момент следователи в сотрудничестве с МВД, ФСБ и Росгвардией проводят обыски на территории более чем 20 субъектов страны, включая Москву. Следствие проводится в рамках уголовного дела, возбуждённого в соответствии с ч. 1, ч. 1.1, ч. 2 ст. 282.1 УК (организация деятельности экстремистской организации).

Кампания против «Свидетелей Иеговы» активно идёт с 2009 года, когда начался массовый запрет их религиозной литературы. Организация была признана экстремистской в 2017 году.

Однако два года спустя, в июне 2019-го, группа людей, которые были в курсе решения Верховного суда, организовали на улице Челюскинской на северо-востоке Москвы конспиративную квартиру. Там последователи запрещённого религиозного движения изучали литературу и источники иного характера, пропагандирующие соответствующее учение. Также на квартире совершался ряд характерных для «Свидетелей Иеговы» действий.